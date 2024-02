Unbekannte zogen in Telfs Spur der Verwüstung

Chaos-Nacht in Tiroler Telfs (Bezirk Innsbruck-Land)! Unbekannte Täter haben am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag eine Spur der Verwüstung hinterlassen und mehrere Einbruchsdiebstähle begangen. Unter anderem wurde in ein Geschäftslokal eingebrochen, zwei Automaten an einer Tankstelle beschädigt sowie bei einem in einer Tiefgarage abgestellten Pkw mit einem Feuerlöscher die Heckscheibe eingeschlagen.