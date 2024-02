Betrunkene Fußgängerin attackierte Frau auf Roller

Deutsche wurde in Klinik eingeliefert

„Laut derzeitigem Ermittlungsstand sind sich die beiden Personen bisher nie begegnet und daher einander nicht bekannt“, erklären die Ermittler. Die 53-Jährige konnte von der Polizei in einer Wohnung angetroffen werden. Sie wurde zur Abklärung vorerst in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete die Festnahme der Deutschen nach deren Entlassung aus der Klinik Innsbruck an.