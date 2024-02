Sushi-Wirtin überfahren: Junges Paar vor Richter

Zuvor hielt Staatsanwältin Katharina Tauschmann ihren Anklagevortrag. Und der hat es in sich, denn die beiden sind alles andere als unbeschriebene Blätter! Autos stehlen, diese unbefugt in Betrieb nehmen, stand für sie beinahe an der Tagesordnung, genau so wie Ladendiebstähle. Verurteilt sind sie auch schon, die 16-Jährige unter anderem wegen versuchter schwerer Körperverletzung.