Überfahrene Sushi-Wirtin hat Krankenhaus verlassen

Duo in U-Haft

Die mutmaßliche Täterin (16) und ihr Freund (17), die nach Kroatien geflüchtet waren und dort geschnappt wurden, sitzen mittlerweile in Graz in U-Haft. Die Jugendliche gibt an, die Frau nicht gesehen zu haben. Dennoch wird gegen die 16-Jährige weiterhin wegen versuchten Mordes ermittelt.