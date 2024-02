Sushi-Wirtin: „Es hat mein Leben kaputt gemacht“

Amtsbekanntes Teenager-Duo

Die Sushi-Wirtin leidet auch mehr als ein halbes Jahr später noch darunter, was ihr am 8. August des Vorjahres widerfahren ist: Ein junges Paar aus Graz – eine damals 16-Jährige und ihr Freund (17), beide amtsbekannt, – sollen die Gastronomin vor ihrem Asia-Lokal in Linz mit einem weißen SUV überfahren haben, nachdem das Teenager-Duo zuvor, ohne die Rechnung zu bezahlen, aus dem Restaurant geflüchtet war. Es ging um 50 Euro.