Zwei Söhne fanden ihren toten Vater im Garten

Eine Tragödie spielte sich - wie erst jetzt öffentlich bekannt wurde - am vergangenen Mittwoch in Weitersfelden ab: Ein 59-Jähriger war am späten Nachmittag damit beschäftigt, einen Baum zu entasten und hatte dazu eine Leiter an einem Ast angelehnt. Doch dieser hielt dem Gewicht nicht stand und brach, als sich der Familienvater in etwa drei Metern Höhe befand.