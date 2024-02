Bayern-Profi hat sich mit Real Madrid geeinigt

Kommt Theo Hernandez nach München?

Einen Nachfolger soll der FC Bayern bereits am Radar haben: Wie Sky vor wenigen Tagen berichtete, haben die Münchner nämlich Theo Hernandez von AC Milan an der Angel. Der jüngere Bruder von Ex-München-Profi Lucas Hernandez steht seit 2019 bei den „Rossoneri“ unter Vertrag, in der laufenden Saison brachte er es in 25 Liga-Spielen auf 22 Einsätze, wobei ihm vier Tore und zwei Assists gelangen.