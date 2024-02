Bayern plant wohl Rekord-Angebot für Xabi Alonso

Doppelt so viel Gehalt wie Tuchel

Wie der englische „Mirror“ berichtet, wollen die Bayern-Bosse vor allem beim Gehalt für Alonso tief in die Tasche greifen. Rund 23 Millionen Euro könnte der Spanier nach einem Wechsel nach München pro Jahr verdienen, heißt es. Damit würde er seine bisherigen Bezüge vervierfachen und zum bestbezahlten Trainer in der Geschichte der Bundesliga aufsteigen. Tuchel soll derzeit nur etwa die Hälfte kassieren.