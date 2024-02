Er soll Alphonso Davies bei den Bayern ersetzen

Davies zu Real?

Hernandez zählt aktuell zu den stärksten Linksverteidigern der Welt, wäre wohl ein würdiger Ersatz für Davies, dessen Vertrag an der Säbener Straße 2025 ausläuft. Ob der 23-Jährige so lange bleiben wird, ist allerdings fraglich, seit Monaten wird der Abwehrspieler mit einem Transfer zu den „Königlichen“ in Verbindung gebracht.