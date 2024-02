Jetzt oder nie! Die letzte Chance auf ersten Sieg

Was der Austria in den letzten Jahren oft scheinbar besser gelang - Fitz: „Wenn die Hütte brennt, hat man doppelte Energie. Wenn wir dagegenhalten, wird es wieder gut für uns ausgehen.“ Allerdings hat Rapid personell keine Probleme, die Austria schon: Handl (hat seit dem letzten Derby keine Minute verpasst), Vucic und Potzmann fallen aus, Huskovic konnte nur Teile des Trainings absolvieren. Plavotic spielte letztmals im August durch, Holland in der Liga-Saison noch nie.