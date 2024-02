Schwarze Wahlempfehlung in der Gesundheitsholding

Rote Gewerkschafter in der Oberösterreichischen Gesundheitsholding (OÖG) rümpfen die Nase: Mit dem Betriebsratsvorsitzenden Heinz Ringler - er sitzt in der Unternehmensleitung - von der FCG schickte ein Schwarzer per Mail einen Aufruf zur Arbeiterkammerwahl an gut 200 Kolleginnen und Kollegen.