Pfarrer: „Wir werden auch für den Täter beten“

Der Allerheiligen-Gottesdienst am Freitag soll in den drei betroffenen Gemeinden in Rohrbach (Oberösterreich) trotz der aktuell sehr unruhigen Lage normal ablaufen. Das Geschehene wird in den Predigten der Priester vorkommen – ebenso der Täter. Die Begräbnisse der beiden Opfer sind für die kommende Woche geplant.