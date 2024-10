Amok-Jäger: Angebliche Sichtung stoppt Zugverkehr

Polizei-Großalarm am Mittwochabend auf der Westbahnstrecke in Tirol: Eine Zeugin will in einem Zug den inzwischen EU-weit gesuchten mutmaßlichen Doppelmörder Roland Drexler gesehen haben. Der betroffene Zug wurde angehalten und durchsucht. Auch an anderen Bahnhöfen gab es Einsätze.