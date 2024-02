Prommegger gewinnt Weltcup-Parallel-RTL in Polen

„Es war so kräfteraubend, wir sind so müde, die Beine schmerzen. Es ist mein erster Einzelsieg in dieser Saison, das ist wunderbar. Die Bedingungen waren schwierig, aber dafür haben die Organisatoren eine guten Job gemacht“, sagte Prommegger angesichts der warmen Temperaturen und weichen Piste. „Die zwei Ältesten im großen Finale, das ist super“, fügte er an und wünschte sich nun vor allem Erholung für das Rennen am Sonntag.