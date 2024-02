Tirols Straßen für Senioren oft brandgefährlich

Egal ob im Auto, am Motorrad, auf dem Fahrrad oder zu Fuß: Senioren gelten im Verkehr als Risikogruppe – für sich selbst, aber auch für andere. Dies zeigt nicht zuletzt eine Bilanz der Statistik Austria: Demnach sind in Österreich noch nie so viele Pensionisten verunglückt wie in den ersten neun Monaten des Vorjahres. Von Jänner bis September wurden nicht weniger als 4992 über 65-Jährige auf heimischen Straßen verletzt oder sogar getötet. „Wie die Zahlen diesbezüglich in Tirol ausschauen, wird die Statistik Austria voraussichtlich Ende April 2024 publizieren“, weiß Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich.