New Yorker trauern um geliebten Uhu „Flaco“

Central Park und Fifth Avenue

„Flaco“ hatte zwölf Jahre in Gefangenschaft gelebt, als Vandalen ihn im Februar 2023 aus seinem Käfig ließen. Immer wieder wurde er im Central Park und auch auf der berühmten Luxus-Einkaufsstraße Fifth Avenue gesehen. Die Gegend wurde zur Pilgerstätte für „Flaco“-Jünger. Für viele New Yorker war der tapfere Vogel schon fast so etwas wie ein Haustier, nach dem man immer wieder einmal schaute.

Einfangen ließ der Uhu sich, trotz der vielen Sichtungen, aber nicht mehr. Er machte sich zudem extrem gut in Freiheit und trotzte den kalten New Yorker Wintern und hatte kein Problem damit, sich seine Nahrung selbst zu jagen. Besonders Ratten soll er gefangen haben. Experten hatten das bezweifelt, da er in Gefangenschaft geboren und aufgezogen worden war.