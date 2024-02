Demo: Hunderte setzten Zeichen gegen „Rechts“

„Wir sind keine Schönwetterdemonstranten“, kündigt die ÖH-Klagenfurt in den sozialen Netzwerken die „Demo gegen Rechts“ am Freitag an. Sie sollten recht behalten: Denn trotz des strömenden Regens nahmen hunderte an der Protest-Aktion teil. Ähnliche Demos hatten bereits in Wien, Graz und Linz stattgefunden, nun zog auch Klagenfurt nach.