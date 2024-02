Werden Frauen bei der Feuerwehr ausgeschlossen?

„Es hat sich keine Frau beworben“

Das Landesfeuerwehr-Kommando OÖ will den Vorwurf so nicht gelten lassen. „Seit Anfang der 2000er-Jahre müssen in allen Rüsthäusern verpflichtend gemischte Sanitäranlagen eingebaut werden“, lässt Sprecher Markus Voglhuber wissen, „auch in Rutzenmoos“. Vielmehr sei es dort so, „dass sich noch keine Frauen um Aufnahme beworben haben“.