Krisen lösen „Rambo-Effekt“ aus: Wiener rüsten auf

Faustfeuerwaffen als Kassenschlager

Besonders auffallend ist der Anstieg bei den Waffen der Kategorie A - sprich bei „verbotenen Waffen und Kriegsmaterial“. Was Experten allerdings mit der Gesetzes-Novelle aus dem Jahr 2020 begründen: „Im Zuge dessen wurden die Kategorien C (Schusswaffen mit gezogenem oder glattem Lauf) und D (Sonstige Schusswaffen) zusammengefasst. Was unter anderem den Anstieg in der Kategorie A zur Folge hatte“, wie es aus dem Innenministerium heißt. Aktuelle Kassenschlager sind übrigens Faustfeuerwaffen.