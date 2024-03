Prügelnder Prediger: So tickt Don Camillo des MMA!

Wenn Krone+ am Freitag ab 18 Uhr Livekämpfe der Cage Fight Series 15 am Schwarzlsee zeigt (hier unsere Abo-Angebote), spendet er seinen Segen: Diego Nunes! Der brasilianische MMA-Star, der heimische Athleten in einem Trainingscamp in Graz stählte, ist auch ein überzeugter Prediger. Wir fragten ihn, wie sich Käfig und Kanzel vereinbaren lassen.