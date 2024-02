Auf Irrwegen: Keine Tankfüllung für Lawrow-Flieger

Sergej Lawrow hatte am Treffen der Außenministerinnen und Außenminister in Brasilien teilgenommen. Bereits der Hinflug war umständlich. So musste er von Moskau nach Süden über die Türkei und anschließend nach Casablanca (Marokko) fliegen, um den gesperrten europäischen Luftraum zu umgehen. Von Nordafrika aus ging es dann nach Havanna (Kuba) und Rio de Janeiro.