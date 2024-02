„Lächerlich“, „unfair“: F1-Fahrer toben über Tests

Albon: „Wir haben gar kein Testauto“

Williams-Fahrer Alexander Albon merkte an: „Einerseits ist es wahrscheinlich ein Versuch, das Ganze ein bisschen fairer für alle zu gestalten. Andererseits haben beispielsweise wir gar kein Testauto. Während andere Teams schon in den Wintermonaten ein bisschen fahren [bei Shakedowns an Filmtagen], so war der gestrige Tag für mich der erste Tag im Formel-1-Auto seit Abu Dhabi. Und das ist dann auch wieder nicht fair. Ich finde, drei weitere Tage wären gut.“