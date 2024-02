Tests in Bahrain: Ferrari vor Red Bull, aber ...

Ferraris Carlos Sainz hat am zweiten Tag der Formel-1-Testfahrten in Bahrain das Tempo vorgegeben. Nachdem ein loser Kanaldeckel die Vormittags-Session in Sakhir am Donnerstag zunächst gebremst hatte, fuhr der Spanier am Nachmittag mit der weichsten Reifenmischung in 1:29.921 Minuten die Bestzeit. Red Bulls Sergio Perez, der auf der härteren Reifenmischung unterwegs war, landete mit einem Rückstand von 0,758 Sekunden auf Platz zwei, gefolgt von einem zufriedenen Lewis Hamilton auf Rang drei.