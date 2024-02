Horner: Gerücht um Red-Bull-Aus sorgt für Wirbel

Sender reagiert

Doch das entspricht nicht der Wahrheit. „Es wird behauptet, dass Viaplay Finnland heute gesagt hat, dass Christian Horner nächste Woche von Red Bull entlassen werden wird. Dies wurde in der Sendung so nicht gesagt (es wurde falsch interpretiert und dann verbreitet) und Viaplay hat die Behauptung sogar in der Sendung korrigiert“, schrieb der F1-Journalist Scott Mitchell-Malm auf X. Die Untersuchungen gegen Horner laufen noch.