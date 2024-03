Österreich ist die Heimat vieler Meerjungfrauen

Es begann mit einem Artikel über die Idee der Tierrechtsorganisation PETA, die Fische in Aquarien durch menschliche Artisten zu ersetzen. Als Vorbild diente die Show „Mermaid Love Story“ des britischen Unterwasserensembles Aquabatix im Istanbuler Wasserzoo. Meerjungfrauen statt Doktorfische also - ist das realistisch und praktikabel umsetzbar? Mit dieser Frage klopfte ich bei Harald Slauschek von den „Austrian Mermaids“ an.