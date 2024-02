Arbeiterkammer holte fast 3000 € für eine Mutter

Doch für viele schaute noch mehr heraus. „Gerade als Alleinverdiener mit Kindern oder als Pendler kann der Lohnsteuerausgleich viel mehr bringen“, bestätigt Bernhard Sapetschnig, Bereichsleiter Finanzen. „Die automatisierte Veranlagung bringt rund 470 Euro; wir holen das Vierfache heraus.“ Er nennt eine Kärntner Mutter als Beispiel, die 2023 so fast 3000 Euro erhielten. „Und das ist rückwirkend für fünf Jahre möglich. Das brächte rund 15.000 Euro“, so Sapetschnig, der die Kärntner ermutigt, sich beraten zu lassen: „Wenn das Finanzamt etwas will, dann kommt es sofort. Umgekehrt muss man sich selbst kümmern.“ Positiv streicht er hervor, dass Katastrophenschäden voll angerechnet werden, „aber leider jeweils nur in diesem Jahr“.