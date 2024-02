Die „Krone“ lädt zum Phantom der Oper ein

In der Hauptrolle steigt der Schwede Anton Zetterholm, der in Wien u. a. im Musical „Elisabeth“ als Kronprinz Rudolf begeisterte, in die Katakomben hinab. Ihm zur Seite als Christine steht die 23-jährige Niederländerin Lisanne Clémence Veeneman. Die gebürtige Amsterdamerin spielte zuletzt in der niederländischen Produktion von „Les Miserables“ und freut sich auf ihre neue Rolle.