Doppeldecker-Drohne soll Hubschrauber ersetzen

Ein kalter Februartag am Flugplatz Jelzowka unweit der sibirischen 1,6-Millionen-Stadt Nowosibirsk: Ingenieure und Testpiloten des sibirischen Forschungsinstituts für Luftfahrt (SibNIA) rollen ein von Weitem wie ein altertümlicher Doppeldecker anmutendes Flugzeug auf die schneebedeckte Startbahn. Erst bei näherer Betrachtung fallen die acht Zusatzmotoren des „Partizan“ auf, mit denen die Forscher Rekorde knacken wollen. Eigentlich schon im Vorjahr, der Jungfernflug verschob sich. Doch diesmal soll alles nach Plan laufen, SibNIA-Chef Wladimir Barsuk nimmt persönlich Platz am Steuer des Wunderflugzeugs - und ist nach nur 50 Metern in der Luft. Nach dem Testflug sieht er das Experimentalflugzeug als „würdige Alternative“ zum Hubschrauber - wenn da nicht die westlichen Wirtschaftssanktionen wären.