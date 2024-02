Prohaska: „Auch ohne Sasa sind wir saustark“

Ich denke nicht, dass Rangnick einen Strafraum-Spezialisten sucht - den hat er mit Gregoritsch. Sondern den Fokus auf Tempo und Technik legen wird - Spielertypen, die allerdings am schwierigsten herauszufiltern sind. Was unserem Team offensiv etwas fehlt, sind klassische Links- und Rechtsaußen - wie sie Belgien oder Holland hat. Wer auch immer es neben Gregoritsch und Arnautovic in den Kader schaffen wird: Ich mache mir, wie erwähnt, keine allzu großen Sorgen, wir werden mit einem saustarken Aufgebot zur EURO fahren.