„Möchte nicht in der Haut des Teamchefs stecken!“

Bei David Alaba besteht zumindest noch eine kleine Chance, für Sturm-Hüne Kalajdžić ist der EURO-Zug dagegen abgefahren. „Jetzt wird es knackig, viele dürfen sich nicht mehr verletzen“, leidet Marc Janko mit. Denn obwohl der Frankfurt-Legionär im ÖFB-Team meist „nur“ Joker war, wiegt sein Ausfall schwer. „Er kann Bälle ablegen, einen Stürmer mit so einer Kopfballstärke haben wir nicht. Was ist, wenn es Spitz auf Knopf steht, wir im Finish ein Tor mit der Brechstange brauchen“, sagt Janko, der in 70 Länderspielen selbst 28-mal für Österreich genetzt, sich 2016 selbst angeschlagen durch die EURO gequält hatte. „Ich möchte da jetzt nicht in der Haut vom Teamchef stecken.“