Heimische Hacker-Spuren führen direkt in den Kreml

Behörden hackten sich bei Hackergruppe ein

Dahinter verbirgt sich eine weltweit aktive Gruppe von Internet-Erpressern, die Daten mit Schadsoftware verschlüsseln und erst nach Lösegeldzahlungen wieder freigeben oder eben per Mausklick verkaufen. Doch die Hacker wurden diesmal bei der „Operation Cronos“ selbst gehackt. Der US-Bundespolizei FBI ist es in Zusammenarbeit mit internationalen und europäischen Behörden - in Österreich waren auch das Bundeskriminalamt und die Direktion Staatsschutz und Terrorismusbekämpfung (DSN) daran beteiligt - gelungen, die Internet-Seite der Cyber-Kriminellen zu übernehmen.