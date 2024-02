Gestohlenen Pkw gefunden: Dieb (27) ist geständig

Wie er an die Schlüssel gelangte, versucht die Polizei noch herauszufinden. Was der Dieb (27) mit dem Auto in der Zwischenzeit gemacht hat, bleibt ebenso unklar. Laut Tachostand wurde der Wagen nur sechs Kilometer bewegt. Dem 27-Jährigen droht eine Anzeige, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind.