„Woche zum Vergessen“: Ratlosigkeit bei den Bayern

Währenddessen äußerte sich mit Leon Goretzka noch ein weiterer Bayern-Profi. Gegenüber „DAZN“ erklärte der Mittelfeld-Spieler: „Es fühlt sich an wie ein Horrorfilm, der einfach nicht aufhört. Es läuft alles gegen uns.“ So richtig an eine Wende zu glauben, scheint niemand in diesem Team.