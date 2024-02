Wütender Kimmich geht auf Bayerns Co-Trainer los

Der Frust ist groß beim FC Bayern. Nach der dritten Pleite in Folge lässt es sich wohl nicht mehr leugnen: die Münchner stecken tief in der Krise. Was sich auch am Gemüt der Spieler feststellen lässt. Joshua Kimmich etwa geriet nach dem 2:3 gegen Bochum mit Co-Trainer Zsolt Löw aneinander.