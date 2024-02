VfL Bochum gegen Bayern München, 17.30 Uhr LIVE

0:3 in der Liga bei Bayer Leverkusen, 0:1 bei Lazio Rom in der Champions League: Erstmals seit Anfang 2021 hat der FC Bayern zwei Pflichtspiele in Folge verloren. Und jetzt Bochum! Der Abstiegskandidat hat 15 seiner 22 Punkte in dieser Bundesliga-Saison zu Hause geholt, nur eins der zehn Heimspiele ging verloren.