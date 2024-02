„Werden dafür bezahlt, Regierung zu kontrollieren“

Den „Angriff“ von VP-Klubobmann Jakob Wolf auf seine Person will Markus Sint, Klubchef der Liste Fritz, nicht auf sich sitzen lassen. Die Schwarzen warfen ihm wie berichtet vor, ein „Showpolitiker zu sein, der das Instrument der parlamentarischen Anfrage immer wieder missbraucht“ und so die Landesverwaltung lähme. Zuletzt im Zuge der Landesbudget-Erstellung, wo die Anfrage der Fritzen 80 Stunden in Anspruch genommen haben soll. „Zeit, die man besser in das Bürgerservice investiert hätte“, betonte Wolf.