„Liste Fritz lähmt mit Showpolitik Verwaltung!“

Ärger und Unverständnis

Doch das war für die Liste Fritz anscheinend nicht ausreichend genug. Sie legten noch eine Reihe von schriftlichen Anfragen nach. Zum großen Ärger und Unverständnis der ÖVP, wie VP-Klubobmann Jakob Wolf gegenüber der „Krone“ kritisiert. „Nach einem Termin mit der Finanzverwaltung, einer Finanzausschusssitzung und dem Budgetlandtag war die Liste Fritz aber immer noch nicht zufrieden. Mittels Massenanfragen an sämtliche Regierungsmitglieder versuchte Liste-Fritz-Klubobmann Markus Sint das parlamentarische Instrument der Anfrage zu missbrauchen, um die Landesverwaltung zu blockieren. Die Beantwortung dieser Fragen, die bereits im Vorfeld des Budgetlandtages erledigt werden konnten, hat mindestens 80 Stunden in Anspruch genommen. Das sind Stunden, die die Verwaltung in die Betreuung des Kollegen Sint investieren musste, anstatt in Bürgerservice“, ärgert sich Jakob Wolf heute noch.