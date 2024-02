Forderung: „Keinen öffentlichen Euro mehr für ORF“

Seit Jänner bezahlen wir alle die ORF-Haushaltsabgabe - ob wir nun schauen oder nicht. Die FPÖ kämpft seit Langem gegen das Modell, nun will Dominik Nepp dem Öffentlich-Rechtlichen das Geld ganz streichen. Er fordert ein Modell „Netflix“. Wer es sehen will, kann ja dafür zahlen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.