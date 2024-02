Nach Pendler-Kritik werden Busfahrpläne geändert

Beschleunigter Kurs in Richtung Wien

Im Zuge der Einführung der Linie B26 konnte auch die Linie B25 - welche erst am 12. Februar aus Kursen der ehemaligen Linie 7941 ins Leben gerufen wurde - an die Knotenzeiten im Mittelburgenland angepasst werden. Durch das Ausgliedern der Destination Wiener Neustadt aus dem Fahrplan beschleunigt sich die Fahrtzeit in Richtung Wien Hauptbahnhof. Ein Umstieg zwischen den Linien B25, B26 und B14 ist aufgrund des Taktverkehrs somit einfach und problemlos möglich, heißt es seitens der VBB.