Meistertitel ist für Rapid II keine Pflicht!

Als Winterkönig liegt Rapid II in der Regionalliga Ost zwei Punkte vor Verfolger Krems. Die Hütteldorfer wollen in den verbleibenden 14 Spielen natürlich den Platz an der Sonne nicht mehr räumen. Neo-Coach Jürgen Kerber war bei uns in der Sendung der 3. Liga zu Gast. Ein Aufstieg ist für die Grün-Weißen aber nicht Pflicht.