Hochwasser: „Es waren echte Horrorszenarien“

Mutter und Tochter von Autodach gerettet

Keller wurden ausgepumpt, Sandsäcke geschleppt und sogar Notschlafstellen eingerichtet. „Es ist ein Stakkato, den ganzen Tag über. Wir hatten in diesen drei Tagen sieben Menschenrettungen.“ So mussten etwa eine Frau mit ihrer kleinen Tochter vom Dach ihres Autos gerettet werden, nachdem dieses in den Fluten unterzugehen drohte. „Das waren echte Horrorszenarien“, so der erfahrene Feuerwehrmann.