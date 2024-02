Auch Salzburg hat einen Beitrag zur Team-WM

Insgesamt 18 Jahre werkte der Ukrainer Dmitrij Levenko als Spieler und Trainer in Salzburg bei den Tischtennis-Platzhirschen UTTC und Kuchl. Sein 1998 daheim in der Ukraine geborener Sohn Andreas wuchs so in Salzburg auf, legte hier den Grundstein für seine Karriere. Gemeinsam mit Daniel Habesohn, Robert Gardos und Maciej Kolodziejczyk kämpft der 25-jährige Einzelstaatsmeister und Bundesliga-Vizemeister mit Wels ab Freitag um die rot-weiß-rote Olympiachance. Als Extramotivation bereiteten sich Levenko und Kolodziejczyk gemeinsam mit den Hausherren in Incheon aufs Turnier vor, ehe der Rest des Teams dazustieß.