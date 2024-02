„Schläger-Typen“ in der Eferdinger Unterwelt

„Minigolf ist ein Sport, den 99 Prozent aller Menschen irgendwann selbst ausgeübt haben. Aber die wenigsten wissen, dass es ein sehr komplexer Wettkampfsport ist“, erklärt OÖ-Verbandschef Peter Helm, der mit PSV Steyr auch den größten OÖ-Klub leitet. Was muss man als Minigolfer mitbringen, um auf hohem Niveau einlochen zu können? „Es spielt sich viel im Kopf ab. Du musst bei einem Turnier acht Stunden lang die Konzentration hochhalten können, dazu ist auch Ausdauer nötig“, so Helm. Und weiter: „Du darfst dich durch Psychotricks der Konkurrenz nicht aus dem Konzept bringen lassen“, ergänzt Christian Gobetz, der nicht nur drei moderne Anlagen in der Steiermark betreibt, sondern auch als Verbandspräsident und Teamspieler fungiert.