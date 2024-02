Mehrheit der Republikaner in US-Kammer schrumpft

Nach einer Sonderwahl in einem Wahlkreis in New York ist die dünne Mehrheit der Republikaner im US-Repräsentantenhaus weiter geschrumpft. Der Sitz war frei geworden, weil die Kammer den Skandal-Politiker George Santos ausgeschlossen hatte. Der Demokrat Tom Suozzi gewann laut einer Hochrechnung von Edison Research den freien Platz.