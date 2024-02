Espernberger als Vierter souverän ins WM-Finale

Martin Espernberger kämpft bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Doha über 200 m Delfin um die Medaillen mit. Der Oberösterreicher schlug am Dienstag im Semifinale nach 1:55,40 Minuten an und zog mit der viertschnellsten Zeit souverän in den Endlauf am Mittwoch ein. Für Bernhard Reitshammer blieb der Traum vom Finale über 50 Meter Brust hingegen unerfüllt, der Tiroler kam in seinem Semifinale mit 27,30 Sekunden über Rang acht nicht hinaus und wurde Gesamt-15.