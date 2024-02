Ausraster? „Explosions-Gefahr“ bei Bayern München

„Ich habe in den letzten zwei Wochen alles dafür getan, schnell zurückzukommen, um von Anfang an zu spielen“, betont Kimmich. „Am Ende des Tages trifft der Trainer Entscheidungen, die wir Spieler akzeptieren müssen.“ Neben Kimmich fehlte in der Bayern-Startaufstellung beim Topspiel in Leverkusen (0:3) auch Innenverteidiger De Ligt. Das Verhältnis zwischen dem Niederländer und Trainer Thomas Tuchel gilt als angespannt. Unter Tuchel-Vorgänger Julian Nagelsmann war De Ligt noch der Abwehrchef.