„Nicht mehr Hollywood - jetzt ist es schlimmer!“

Nach dem 0:3 in Leverkusen zitierte Thomas Müller Oliver Kahn, es „fehlen die Eier“. Im Cup früh bei Drittligist Saarbrücken blamabel gescheitert, in der Bundesliga fünf Punkte zurück - bei Bayern München ist vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Lazio Rom (ServusTV und Sky live) Feuer am Dach! Bei einem Aus würde das Pulverfass endgültig explodieren. Die „Krone“ bohrte bei Lothar Matthäus nach - und der Weltmeister von 1990 findet klare Worte.