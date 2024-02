„Sie verstehen nicht, wie Bayern funktioniert!“

„..., damit sie wenigstens ein bisschen Sicherheit haben“

Und weiter: „Ich wundere mich jedes Mal wieder, wie wenig man den FC Bayern kennt. Ob das jetzt Thomas Tuchel ist, ob es ein Julian Nagelsmann davor war. Sie verstehen nicht, wie der FC Bayern funktioniert. Sie sind in einem Topspiel, wo alles passen muss, wo jedes Rädchen in das andere zusammengefügt werden muss. Und dann mach‘ ich ein Fass auf, anstatt die Spieler, wenn sie eh schon nicht in hundertprozentiger Form sind in ihrem alten System zu lassen, damit sie wenigstens ein bisschen Sicherheit haben. Das konnte ich definitiv nicht nachvollziehen.“