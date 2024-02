„Lange keine so schlechten Bayern mehr gesehen“

Nach der 0:3-Niederlage gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen steht dem FC Bayern in puncto Titelverteidigung eine echte Herkulesaufgabe bevor. Dass der Meister am Ende der Saison aus München kommt, kann sich Mario Basler indes nicht mehr vorstellten, er kritisierte die Truppe von Thomas Tuchel in seinem Podcast „Basler ballert“ scharf.