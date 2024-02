Sie zieht Zähne und stemmt nun bei der EM Gewichte

„Irgendwie hineingerutscht“

Ein komplettes Gegenbild ist hingegen Paula Zikowsky. Denn die Niederösterreicherin wurde erst vor knapp zwei Jahren von einem Trainer entdeckt und holte prompt für Vösendorf Gold bei den Staatsmeisterschaften. „Ich bin da irgendwie so hineingerutscht“, lacht die 28-Jährige. Morgen steht sie nun bereits zum zweiten Mal in der 64 kg Klasse bei einer Europameisterschaft am Start. „Vielleicht klappt es ja auch irgendwann mit einer Medaille“, so Zikowsky.